Huawei P Smart Z e P Smart 2019 ricevono le patch di sicurezza di maggio

E’ stato un fine settimana dedicato agli aggiornamenti in casa Huawei: protagoniste le patch di sicurezza Android relative allo scorso mese di maggio e che hanno fatto capolino sia su Huawei P Smart Z che su Huawei P Smart 2019. Insomma, non due device di primissimo pelo ma che riescono ancora ad offrire un buon supporto software ai propri utenti.

Nello specifico, Huawei P Smart Z ha cominciato a ricevere la versione EMUI 10.0.196 (C431E8R1P2), con peso download pari a 97,82 MB. Nel caso del P Smart 2019 il peso complessivo sale a 114 MB e la versione EMUI segnalata è la 10.0.0.192. E’ importante sottolineare che in entrambi i casi parliamo di due aggiornamenti basati su Android 10 ed EMUI 10 e che gli update sono disponibili via OTA. Nei changelog ufficiali non si fa cenno ad altre novità di sorta.

Il roll out dei due aggiornamenti non è stato limitato a mercati selezionati ed ha quindi già coinvolto alcune unità in circolazione nel nostro paese. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la notifica, il consiglio è quello di dare un’occhiata a “Aggiornamento software“, voce che può essere selezionata seguendo il percorso “Impostazioni-Sistema” e che permetterà di verificare manualmente la presenza dell’update.

Huawei P Smart Z è in vendita su Amazon, ecco il link: Huawei P Smart Z Sapphire Blue 6.59" 4gb/64gb Dual Sim