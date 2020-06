Huawei P40 Pro+ arriva ufficialmente in Italia ed il prezzo è ancora più alto del previsto

Huawei annuncia in via ufficiale l’avvio delle vendite del nuovo Huawei P40 Pro+, il vero “top di gamma” di inizio 2020 della casa cinese. Lo smartphone, che arricchisce la scheda tecnica del P40 Pro con una fotocamera in più e una ricarica ancora più rapida, è disponibile nel nostro Paese al prezzo di 1399,99 Euro (350 Euro in più rispetto al prezzo di listino del P40 Pro).

Per chi acquisterà (per ora tramite il Huawei Store) il nuovo Huawei P40 Pro+ ci sono in regalo:

le FreeBuds 3i

il Huawei Mini Speaker Emerald Green

il Huawei SuperCharge Wireless Charger Stand -Max 40W

Complessivamente, gli accessori offerti in regalo hanno un valore di 260 Euro. La promozione che include tutti questi accessori in regalo per chi acquisterà il nuovo Huawei P40 Pro+ è valida sino al prossimo 24 giugno. Per maggiori dettagli potete dare un’occhiata alla pagina ufficiale dello smartphone sul Huawei Store. Ricordiamo che il P40 Pro+, come tutta la gamma P40, non ha i servizi Google ed il Play Store ma deve “accontentarsi” dei nuovi Huawei Mobile Services e dell’App Gallery.

Ricordiamo che sono disponibili in Italia, da un paio di mesi, anche il Huawei P40 ed il P40 Pro. Ecco i link per l’acquisto su Amazon.