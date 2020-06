Huawei: vendite record di smartwatch nel primo trimestre del 2020

Il ban USA sta creando non poche difficoltà a Huawei, soprattutto per quanto riguarda la vendita di smartphone al di fuori dei confini cinesi. Nel frattempo però, l’azienda continua a crescere in altri segmenti di mercato come, ad esempio, il settore degli smart watch. Come confermano i dati IDC diffusi oggi, infatti, Huawei è sempre di più il punto di riferimento del mercato alle spalle di Apple.

Al termine del primo trimestre del 2020, infatti, Huawei ha venduto 2.6 milioni di unità di smart watch facendo registrare una crescita del +118% rispetto all’anno precedente e riducendo le distanze da Apple, primatista indiscussa del mercato con 4.5 milioni di unità vendute ma con un calo del -2.2% rispetto all’anno precedente. Per Huawei, presente sul mercato smart watch anche con il brand Honor, la quota di mercato è crescita dal 6.4% al 16.2%. Ricordiamo,

Huawei ha superato nettamente Samsung che si è fermata a 1.8 milioni di unità vendute con un calo del -7.2%. Più indietro, invece, Garmin, in crescita del +31%, e Huami, che cresce del +80%. Ecco i dati completi sulle vendite globali di smart watch nel corso del primo trimestre del 2020. Staremo a vedere come si evolverà il mercato nel corso del secondo trimestre dell’anno (i dati di vendita arriveranno solo tra tre mesi).