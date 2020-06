Immuni: l’app “anti Coronavirus” è disponibile per il download

Nella giornata di oggi, il Ministero della Salute ha reso disponibile la nuova app Immuni, l’applicazione per dispositivi mobili che mira a prevenire nuovi focolai di Coronavirus nel nostro Paese nel corso dei prossimi mesi. L’applicazione è attualmente scaricabile dal Google Play Store da tutti gli smartphone con Android 6.0 o versioni successive. A breve, l’app sarà disponibile anche sull’App Gallery di Huawei.

A breve, inoltre, l’app Immuni sarà scaricabile anche dall’App Store di Apple. Attualmente, l’app non è ancora disponibile sullo store della casa di Cupertino in quanto la sua pubblicazione non è ancora stata approvata. In poche ore, in ogni caso, l’app sarà disponibile per il download anche per gli utenti di iPhone. Ricordiamo che l’applicazione non traccia i movimenti degli utenti (in quanto non può accedere ai dati della posizione) ma sfrutta il Bluetooth per monitorare i contatti avuti con altri utenti che hanno installato ed attivato l’applicazione.

L’utilizzo di Immuni è completamente facoltativo ma l’applicazione risulterà efficace soltanto se ci sarà un utilizzo elevato da parte della popolazione. Dopo un lungo periodo di sviluppo, l’app è ora scaricabile e pronta all’uso nonostante il numero dei contagi sia in forte calo in queste ultime settimane. Inizialmente, è previsto un test per il monitoraggio nelle regioni Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria.

Ecco i link per scaricare Immuni sul proprio smartphone: