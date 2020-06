L’alternativa a Adobe Acrobat: Recensione PDFelement di Wondershare

Se siete alla ricerca di un programma alternativo al famoso programma di Adobe oggi vi presentiamo una alternativa molto valida, si tratta di PDFelement di Wondershare.

Adobe Acrobat Pro è da sempre lo strumento più usato per la modifica dei PDF probabilmente per la sua fama più che la sua effettiva superiorità rispetto agli altri prodotti.

Esistono infatti molti altri programmi ricchi di funzioni e strumenti di pari livello, e PDFelement di Wondershare tra questi.

PDFelement offre diverse funzionalità. Con esso è possibile, per esempio:

Inserisci Pagine : per inserire interi documenti o singole pagine di PDF nel punto selezionato del documento aperto. Sostituisci Pagine : per sostituire le pagine esistenti con altre pagine provenienti da documenti PDF diversi. Estrai Pagine : per salvare pagine singole o porzioni di documento come nuovi PDF. Copia, Incolla o Rimuovi : per riorganizzare i documenti PDF copiando e incollando una o più pagine. Ruota Pagine : per ruotare le pagine qualora siano state caricate in modo errato in seguito a una scannerizzazione. OCR delle Pagine : per eseguire il Riconoscimento Ottico dei Caratteri per rilevare il testo contenuto in PDF scannerizzati. Etichettatura Pagine : per personalizzare le etichette di pagina. Unione Pagine : per unire tutte le pagine a formarne una sola.



Andiamo a vedere nel dettaglio PDFElementor, ricordiamo che da questo link potete visualizzare altri programmi gratuiti PDF.

Tutte queste funzioni sono utili per agevolare l’organizzazione e l’elaborazione di documenti e scansioni di formato PDF, esattamente come reso possibile anche da Adobe Acrobat e altri strumenti professionali per l’editing dei PDF.

PDFelement consente inoltre di aprire singoli PDF o creare documenti a partire dall’unione di più PDF. E se volete salvare documenti scannerizzati in formato PDF, Wondershare PDFelement Pro permette di fare anche questo. Non dovrete far altro che cliccare su Da Scanner e usare il menu a discesa per selezionare lo scanner connesso al vostro computer.

PDFelement Pro presenta più opzioni di conversione, è possibile convertire un documento PDF in un file Word, Excel, PowerPoint, Immagini, Text, ePub, HTML e RTF.

Cliccando sul menu Home, inoltre, potrete selezionare l’opzione Da File per importare documenti di qualsiasi formato, che verranno immediatamente convertiti in formato PDF.

Potrete aggiungere nuovi oggetti, immagini o contenuti testuali all’interno dei documenti PDF molto facilmente.

Inoltre dopo aver usato la funziona OCR, potrete spostarne gli oggetti a vostro piacimento. L’aggiunta di collegamenti con PDFelement Pro è leggermente diversa rispetto a quella eseguibile con i documenti Word o con pagine web.

Nel menu Pagine permette di visualizzare tutte le pagine presenti nei documenti all’interno di una struttura che consente di modificarne l’ordine e ruotarle liberamente.

E ancora, il menu Proteggi consente di cifrare i documenti PDF con password personalizzate, redigere i contenuti confidenziali e applicare firme digitali. Il menu Condividi, invece, permette di inviare i documenti PDF tramite DocSend, il proprio account email, Dropbox e Google Drive.