Motorola Moto G 5G appare in un nuovo render

Motorola Moto G 5G potrebbe essere il gran protagonista dell’evento che la casa alata ha fissato per il prossimo 7 luglio. Parliamo del primo smartphone di fascia media del produttore con supporto alle reti di nuova generazione, reso possibile grazie alla presenza a bordo del recente Snapdragon 690 di Qualcomm (particolare, quest’ultimo, tutto da confermare).

Se per quanto riguarda la scheda tecnica le informazioni ancora scarseggiano, Evan Blass ci anticipa quello che sarà il design di Motorola Moto G 5G. Lo smartphone è rappresentato nel render che trovate ad inizio articolo e che regala diversi spunti d’interesse. Il più evidente è con ogni probabilità la presenza di una dual cam anteriore integrata nel display: a differenza di quanto proposto da altre aziende, in questo caso i due sensori sono separati, e non inseriti in un unico foro “allargato”.

Anche il comparto fotografico posteriore non lascia indifferenti, considerato che si stacca completamente dalle abitudini della casa alata. Motorola Moto G 5G dovrebbe contare su quattro sensori (il principale, stando alla didascalia sulla scocca, è da 48 MP), integrati in un modulo quadrato, nell’angolo in alto a sinistra. Sul lato il flash LED, in una striscia verticale.

Ultimo dettaglio degno di nota, la posizione del sensore per le impronte digitali: sarà posizionato sul frame laterale, poco più in basso del bilanciere del volume.