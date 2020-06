Motorola One Fusion+ è ufficiale: fotocamera pop-up e Snapdragon 730 ad un ottimo prezzo

Motorola svela oggi il nuovo Motorola One Fusion+. Si tratta di uno smartphone di fascia media con ottime specifiche tecniche che sarà in vendita in Italia, nel corso del mese di giugno, con un prezzo di 299 Euro e con le colorazioni Blue e White. Lo smartphone presenta un’ottima scheda tecnica in cui spicca il display LCD da 6.5 pollici senza notch e foro.

Il nuovo Motorola One Fusion+, infatti, presenta una fotocamera anteriore pop-up che permette al display di non presentare interruzioni di alcun tipo. In questa fascia di prezzo, il nuovo mid-range di Motorola è tra i pochi dispositivi a proporre questa soluzione per il display.

A gestire il funzionamento del nuovo Motorola One Fusion+ troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 730 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno e da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 15 W. Il comparto fotografico include quattro camere posteriori con sensore principale da 64 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel, un sensore per le macro da 5 Megapixel e uno da 2 Megapixel per la profondità.

Il nuovo Motorola One Fusion+ ha un sensore di impronte digitali posteriore e arriva sul mercato con Android 10 pre-installato. Da notare la presenza del jack audio mentre non c’è il chip NFC.