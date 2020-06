OnePlus Pods, sempre più vicine le prime true-wireless dell’azienda cinese

Ciclicamente si torna a parlare delle prime cuffiette true-wireless di OnePlus. In molti ne avevano anticipato l’arrivo lo scorso aprile, in contemporanea con OnePlus 8, ma alla fine ci si è accontentati delle Bullets Wireless Z che continuano ad avere l’iconico laccettino che le unisce.

Proprio da questo modello le future OnePlus Pods, come suggerisce un render pubblicato oggi da Max J, dovrebbero ereditare un particolare estetico: parliamo della parte posteriore dei due auricolari, probabilmente ancora con finitura in alluminio con l’aggiunta di una piccola cornice di colore rosso. Interessante anche dare un’occhiata alla presunta custodia, che servirà anche per la ricarica wireless, il cui design è molto simile a quella delle Freebuds 3 di Huawei.

Un altro dettaglio, emerso nella recente Developer Preview di Android 11 per OnePlus 8 e 8 Pro, è relativo alla colorazione: le OnePlus Pods potrebbero essere lanciate soltanto in nero, accantonando quindi l’ipotesi della più classica versione in bianco.

Vedremo se poi saranno confermate le indiscrezioni che parlano di un design pensato per ottimizzare le funzionalità relative alla cancellazione del rumore. Ma, soprattutto, sarà interessante sapere se le prime true-wireless di OnePlus sono davvero in rampa di lancio, come suggeriscono gli ultimi rumors: arriveranno a luglio, col chiacchieratissimo (e attesissimo) OnePlus Nord?