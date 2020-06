POCO M2 Pro: un teaser ufficiale conferma il debutto imminente

Il brand POCO ha confermato l’arrivo di un nuovo smartphone nel corso delle prossime settimane, almeno per quanto riguarda il mercato indiano, mercato in cui il marchio POCO è particolarmente forte grazie al successo del primo POCO F1 con Snapdragon 845 lanciato quasi due anni fa.

Il progetto in questione dovrebbe essere, secondo i primi rumors, il nuovo POCO M2 Pro, smartphone di fascia medio-bassa che potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare uno dei modelli più venduti, in assoluto, in India e in tutti gli altri mercati di commercializzazione. Non possiamo escludere, infatti, che il nuovo POCO M2 Pro arrivi anche in Europa.

Secondo le prime indiscrezioni, il POCO M2 Pro potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 720G, SoC che troviamo sui recentissimi Redmi Note 9S e 9 Pro. Uno di questi due smartphone potrebbe essere la “base di partenza” del nuovo smartphone di POCO così come il Redmi K30 Pro è stata la base di partenza del recentissimo POCO F2 Pro, disponibile in Italia dalla scorsa settimana.

Ricordiamo che il POCO F2 Pro è acquistabile in Italia ad un prezzo di partenza di appena 499 Euro. Lo smartphone ha il SoC Snapdragon 865, 6 GB di RAM, 128 GB di storage e un display senza notch e foro ma con fotocamera anteriore a scomparsa. Il POCO F2 Pro è acquistabile su Amazon Italia.