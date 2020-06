Redmi 10X e 10X Pro arriveranno anche in una versione internazionale

A distanza di poco più di due settimane dal lancio nel mercato cinese, Redmi 10x e 10x Pro si appresterebbero a fare il loro arrivo anche in versioni “global”. E’ quanto si può dedurre dall’inserimento dei due smartphone (con le rispettive varianti, comprese quelle con supporto alla connettività 5G) nella lista dei device abilitati ad ospitare il Play Store di Google. Che, lo ricordiamo, non è disponibile per i dispositivi commercializzati per la sola Cina.

Non è ovviamente una conferma ufficiale, né si può ipotizzare una data di lancio, ma la notizia di oggi può essere interpretata come molto più di un semplice indizio.

Per chi non lo ricordasse, Redmi 10x e 10x Pro si distinguono per aver portato il 5G in una fascia medio-bassa del mercato, senza rinunciare comunque ad un ottimo comparto hardware. I due smartphone hanno un display OLED da 6.57″ in Full HD+ con sensore impronte digitali integrato e notch a goccia. C’è a bordo il nuovo Dimensity 820 di MediaTek con 6/8 GB di memoria RAM e da 64/128/256 GB di storage interno.

Le differenze più evidenti sono nella fotocamera posteriore e potrete approfondire questo particolare in questo articolo. Bene anche la batteria da 4.520 mAh e i prezzi di lancio in Cina: tenendo in considerazione il cambio attuale, si resta in un range tra i 205 e i 330 euro.