Redmi 9 è ufficiale in Italia: in vendita dal 29 giugno a 149 €

Come annunciato la scorsa settimana, al momento del lancio in Europa, Redmi 9 è stato ufficializzato anche in Italia: il nuovo entry-level dell’azienda cinese sarà disponibile nel nostro paese a partire dal prossimo 29 giugno: sarà in vendita sulla versione nostrana dell’e-shop ufficiale, mi.com, e probabilmente da subito anche su Amazon. Lo smartphone potrà essere acquistato nelle configurazioni da 3+32 e 4+64 GB. Andiamo a ricordare le caratteristiche di un device che ha tutto per replicare il successo dei suoi predecessori.

Redmi 9 si presenta con un display da 6.53 pollici con risoluzione in Full HD+ (di preciso 2.340 x 1.080 px), con aspect ratio 19,5:9 e protezione Gorilla Glass 3. Lo schermo è caratterizzato dalla presenza di un notch a goccia, dalle dimensioni piuttosto contenute, con all’interno una fotocamera da 8 MP (f/2.0). Restando in tema fotocamera, da segnalare i 4 sensori piazzati in verticale, al centro, sulla scocca posteriore (dov’è piazzato anche il lettore delle impronte digitali): principale da 13 MP, ultrawide da 8 MP con angolo di visione da 118 gradi, macro da 5 MP e rilevatore di profondità da 2 MP.

Sotto il cofano trova spazio un Helio G80 di MediaTek con scheda grafica Mali-G52 MC2, sono inoltre presenti jack audio da 3.5 mm, USB di tipo C e porta ad infrarossi. La batteria è ottima: 5.020 mAh e supporto alla ricarica rapida da 18 W.

Redmi 9 sarà in vendita nelle colorazioni Ocean Green, Sunset Purple, Carbon Gray a 149,90 euro (3+32 GB) e 169,90 euro (4+64 GB).