Redmi 9A e 9C saranno presentati domani: ecco cosa aspettarsi

Domani, 30 giugno, Redmi presenterà due nuovi entry-level: come annunciato dalla divisione malese di Xiaomi, saranno infatti svelati Redmi 9A e Redmi 9C che, stando alle prime informazioni, andranno a piazzarsi in una fascia ulteriormente più bassa di quella in cui recentemente è stato situato il Redmi 9 (ufficializzato anche in Italia).

Come annunciato dal teaser che vedete ad inizio articolo, i due smartphone baseranno le loro fortune su batteria e display. Andiamo però a ricapitolare quanto già sappiamo dei due device.

Redmi 9A, protagonista dei render in alto in tre differenti colorazioni, è atteso con un display LCD IPS con diagonale da 6.53″ e risoluzione in HD+ (nello specifico 1.600 x 720 px). A bordo ci sarà un Helio G25 firmato MediaTek, accompagnato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno. Da segnalare le fotocamere da 13 e 5 MP (posteriore e anteriore) e la batteria da 5.000 mAh.

Redmi 9C avrà in comune le caratteristiche relative a schermo e batteria. Questo smartphone, però, girerà su Helio G35, ancora con 3 GB di memoria RAM ma con 64 GB di storage interno (anche stavolta espandibili fino a 512 GB tramite micro SD). Sul retro, inoltre, al sensore da 13 MP verrà abbinato un rilevatore di profondità da 2 MP, con selfie-cam da 5 MP confermata.