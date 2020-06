Redmi Note 9 5G, spuntano nuovi dettagli della scheda tecnica

A distanza di un mese, o poco più, del lancio di Redmi Note 9 (nella foto in alto), spuntano online i primi dettagli della versione 5G del medio gamma. Versione che dovrebbe differenziarsi per più di un dettaglio rispetto al modello “standard” e che, almeno in un primo momento, dovrebbe essere riservata al mercato cinese.

Non è un caso che le prime indiscrezioni sulla scheda tecnica siano state condivise su Weibo, dall’account di Digital Chat Station. La fonte in questione non ha citato espressamente il Redmi Note 9 5G ma ci ha pensato un altro leaker, Sudhansu Ambhore, a confermare che si tratta proprio di questo smartphone.

Redmi Note 9 5G arriverebbe quindi con un display LCD (diagonale ancora sconosciuta) e, soprattutto, con frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz. Un dettaglio da non sottovalutare visto che si parla di un device che dovrebbe andare a posizionarsi nella fascia media del mercato (si ipotizza un prezzo di lancio di 1.999 yuan, circa 250 euro).

Il supporto alla reti di nuova generazione dovrebbe essere poi garantito dalla presenza a bordo di uno Snapdragon 765G di Qualcom, mentre il comparto fotografico posteriore sarà capitanato da un sensore principale con risoluzione da 48 MP. Qualche dettaglio è emerso anche sulla batteria, probabilmente da 5.000 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 33 W.