Samsung Galaxy Note 20 Ultra: confermato dai dati di certificazione Bluetooth SIG

Secondo i rumors delle ultime settimane, Samsung dovrebbe presentare ad agosto due nuovi Note. Si tratta del Galaxy Note 20 e del Note 20+. In queste ore, grazie ai dati di certificazione Bluetooth SIG, relativa al modello SM-N986U, arriva una conferma dell’esistenza del Samsung Galaxy Note 20 Ultra, possibile nuovo top di gamma della casa coreana.

Il codice SM-N986U, in precedenza, era stato utilizzato in rete per indicare il Galaxy Note 20+ ma i dati di certificazione Bluetooth SIG indicano, chiaramente, il nome Samsung Galaxy Note 20 Ultra. A questo punto, bisogna solo capire se i Note 20 in arrivo ad agosto saranno due o tre. Nel caso in cui Samsung opti per tre smartphone, con il Note 20+ che presenterà un display da 6.9 pollici, il futuro Samsung Galaxy Note 20 Ultra potrebbe presentare un display da più di 7 pollici.

Ricordiamo, infine, che i nuovi Note 20 potranno contare sull’inedito SoC Exynos 992 a 5 nm che dovrebbe garantire un miglioramento delle prestazioni ed una riduzione dei consumi energetici rispetto all’Exynos 990. Il futuro Samsung Galaxy Note 20 Ultra potrebbe contare, oltre che sul 5G, anche su ben 16 GB di memoria RAM. Continuate a seguirci per saperne di più sul nuovo top di gamma che Samsung lancerà nel corso del prossimo mese di agosto.