Samsung Galaxy S10e e Galaxy Z Flip si aggiornano con le patch di luglio

Nuova ondata di aggiornamenti in casa Samsung, dopo quelli che nei giorni scorsi hanno fatto capolino sui vari Galaxy S20, A50 e S10 Lite. Oggi a ricevere un nuovo update, particolarmente significativo perché contiene le patch di sicurezza Android relative al mese di luglio, sono altri due smartphone del colosso coreano.

Partiamo da Samsung Galaxy S10e: il primo dettaglio da riportare subito è che il roll out ha da subito riguardato i modelli in circolazione in Italia. Il download è disponibile tramite OTA mentre il firmware è contrassegnato dalla sigla G970FXXS7CTF3. Non ci sono indicazioni particolari nel changelog ufficiale, al di là delle già citate patch di luglio. Per chi non avesse ancora ricevuto la notifica, è possibile scaricare qui il firmware per procedere poi all’installazione manuale.

Le buone notizie riguardano anche Samsung Galaxy Z Flip: in questo caso, però, il roll out ha inizialmente coinvolto il mercato indiano, anche se come sempre non ci sarà da attendere troppo prima che arrivi anche nel nostro paese. La build in questione è la F700FXXS2ATF3, pesa poco meno di 210 MB e, proprio come accaduto col Galaxy S10e, non sono riportate ulteriori novità. Vale la pena ricordare che il Galaxy Z Flip sarà tra gli smartphone che riceveranno anche la prossima One UI 2.5.

