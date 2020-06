Snapdragon 865 Plus vicino al lancio, ecco gli smartphone che lo avranno a bordo

Di Snapdragon 865 Plus si sta parlando già da diverso tempo: il prossimo processore di fascia alta firmato Qualcomm prende sempre più forma e il suo lancio è ormai dato per scontato da tutti. C’è di più: oggi è IceUniverse a rilanciare le voci sul SoC, parlando di un lancio in programma già durante il mese di luglio.

Insomma, la presentazione sarebbe imminente e il noto leaker ha confermato la presenza a bordo del chipset sui principali top di gamma che saranno lanciati da qui a fine 2020. Non una gran sorpresa, considerato che l’azienda californiana replicherà l’esperimento già riuscito lo scorso anno quando allo Snapdragon 855 fu affiancato l’855+.

Ad oggi non sono emersi rumors concreti sulle specifiche dello Snapdragon 865 Plus ma è facile immaginare che sarà usata la stessa strategia della scorsa generazione: insomma, verranno aumentate le frequenze di clock per CPU e GPU e poco altro. Quanto basta, comunque, per fare un ulteriore passo in avanti sul fronte delle prestazioni.

Lo dimostrano alcuni benchmark che hanno visto come protagonista Asus ROG Phone 3 (ne abbiamo parlato in questo articolo), uno dei primi smartphone che monterà il nuovo processore. Lo Snapdragon 865 Plus arriverà anche a bordo del Samsung Galaxy Note 20 (nella versione statunitense) e senza dubbio sui futuri OnePlus 8T.