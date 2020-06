Su Huawei Y9 2019 ecco le patch di maggio ma niente Android 10

Da qualche ora è in fase di roll out un nuovo aggiornamento per Huawei Y9 2019: l’azienda cinese ha reso disponibile la build 9.1.0.282 che porta con sé le patch di sicurezza Android relative allo scorso mese di maggio. Non si tratterebbe in assoluto di una cattiva notizia per uno smartphone ufficializzato nel settembre 2018 ma, come facilmente intuibile dal numero di build, purtroppo il passaggio ad Android 10 latita ancora.

Huawei Y9 2019 è ormai tra i pochi smartphone, almeno tra quelli abilitati, a non aver ancora ricevuto il major update. L’attesa si sta prolungando più del dovuto, già da 3-4 mesi si registrano richieste di chiarimento sulle pagine di supporto ufficiale, anche social. Un’insofferenza nata anche da un piccolo equivoco sorto nel febbraio scorso, quando per sbaglio Huawei Y9 2019 fu inserito nella lista dei device che non avrebbero ricevuto la EMUI 10 con Android 10.

Il produttore tornò presto sui suoi passi e ancora oggi conferma che lo smartphone riceverà l’ultima release stabile del robottino verde; delle tempistiche, però, nemmeno l’ombra.

Tornando all’aggiornamento in questione, va sottolineato che è già disponibile via OTA anche per la versione internazionale del device e che il peso complessivo del download è di circa 100 MB. Nel changelog ufficiale, al di là di riferimenti generici ad un miglioramento delle prestazioni, non ci sono altre novità di sorta.