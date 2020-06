Come trasferire e gestire WhatsApp da un Dispositivo ad un altro con WhatsApp Transfer

Sia su Iphone sia su Android trasferire tutti i file di WhatsApp non è semplice, le vecchie conversazioni non vengono automaticamente associate al nuovo dispositivo perdendo di fatto chat o gruppi importanti.

Per evitare inutili perdite di tempo esistono software che permettono il trasferimento dati di WhatsApp semplice ed intuitivo.

Uno fra tutti si chiama dr.fone – Trasferimento WhatsApp – software creato da Wondershare con lo scopo di aiutare il passaggio da un dispositivo ad un altro.

Come trasferire WhatsApp da un dispositivo ad un altro

Prima di tutto bisogna scaricare l applicazione dal sito ufficiale (trovate il link a fine articolo) disponibile sia per Windows sia per Mac, collegare entrambi i telefoni al computer utilizzando i cavi USB e selezionare la funzione WhatsApp Transfer per avviare la procedura.

Attendete il riconoscimento da parte dell’applicazione dei vari dispositivi (sarà automatico) e premete il pulsante “Trasferisci” per avviare il trasferimento, attendete la fine della procedura, richiederà qualche minuto a seconda della quantità di dati da trasferire.

Prima del trasferimento ricordate che la procedura cancellerà eventuali messaggi WhatsApp presenti sul nuovo dispositivo, quindi nel caso vogliate salvarli dovrete effettuare un backup con l’apposita funzione all interno dell applicazione. Finita la procedura di trasferimento vi comparirà una schermata di riepilogo con l’elenco delle operazioni effettuate.

Dr.fone ti dà la possibilità di effettuare un backup dei messaggi, inclusi video e immagini, salvando i dati sul proprio computer. Una volta salvati ti darà la possibilità di visualizzarli in anteprima esportandoli in formato HTML per leggerli od eventualmente stamparli.

Non solo WhatsApp

L applicazione ti consente la creazione di backup di tutta la cronologia chat di LINE/Kik/Viber/WeChat, compresi file come: voce, video, immagini e adesivi. Puoi vedere in anteprima il file di backup e ripristinare la cronologia chat in ogni momento.

Ora WhatsApp sul vostro smartphone nuovo dispositivo sarà completo e potete visualizzare tutti i messaggi trasferiti, senza dover effettuare ulteriori operazioni.

Ricordiamo inoltre che prima di effettuare il trasferimento dei messaggi sul dispositivo Android dovrete attivare WhatsApp inserendo il codice di verifica che vi invia tramite SMS.

Consigliamo inolre di disattivare “Trova il mio Dispositivo” su iPhone per evitare problemi durante il trasferimento dei messaggi.

WhatsApp Transfer può essere scaricato gratuitamente ma per trasferire tutti i messaggi richiede l’acquisto di un codice di licenza, operazione che può essere effettuata all interno dell applicazione.

Link al sito ufficiale qui.