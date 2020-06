Un nuovo Xiaomi Mi Mix con 16 GB di memoria RAM?

Xiaomi sarebbe pronta a lanciare, durante la seconda metà di questo 2020, un nuovo top di gamma caratterizzato da un dettaglio impressionante: il device in questione potrebbe vantare una memoria RAM pari a 16 GB di memoria RAM. Non una novità in senso assoluto visto che a questo enorme quantitativo di memoria virtuale sono già arrivati Nubia Red Magic 5G e la versione Ultra del Samsung Galaxy S20, ma comunque qualcosa di ragguardevole.

Ad anticiparlo è “Digital Chat Station”, account che su Weibo già in passato si è reso protagonista di leak relativi all’azienda cinese poi rivelatisi veritieri. La fonte in questione ha poi accennato anche alla presenza di una fotocamera anteriore integrata in un foro sul display, sottolineando che la tecnologia per “nascondere” i sensori fotografici al di sotto del display verrà sdoganata soltanto nel 2021.

Ad oggi è difficile avere la certezza su quale sia lo smartphone rumoreggiato: fino allo scorso anno, Xiaomi ha lanciato i Mi Mix nel secondo semestre. Nel 2019 è stata la volta del Mi Mix Alpha che, però, non è mai stato commercializzato ed è rimasto un prototipo. Proprio da quest’ultimo potrebbe essere ereditato il design, particolare soprattutto per la presenza di un display avvolgente che ricopre anche parte della scocca posteriore.