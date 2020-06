Vivo iQOO 3 Pro su Geekbench con Snapdragon 865

E’ apparso sul database di Geekbench un altro smartphone Vivo che dovrebbe arrivare con a bordo uno Snapdragon 865 di Qualcomm. Il device è contrassegnato dal nome in codice vivo V2024A (il SoC dell’azienda californiana può essere invece facilmente identificato dalla sigla “kona”) e, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di Vivo iQOO 3 Pro.

Vale la pena ricordare che la versione “standard” fu ufficializzata lo scorso mese di febbraio e poteva contare anch’essa sullo Snapdragon 865 e sugli 8 GB di memoria RAM emersi dal benchmark in questione. Facile immaginare che i passi in avanti verranno quindi registrati su display, comparto fotografico e batteria.

Ricordiamo che Vivo iQOO 3 è dotato di un display sAMOLED da 6.44″ in Full HD+, può vantare la connettività 5G nella variante 12+256 GB, ha una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 55 W e una quad-cam posteriore da 48+13+13+2 MP. Il tutto con una serie di funzionalità studiate per migliorare l’esperienza gaming e Android 10 out of the box.

Non sarebbe una grossa sorpresa il lancio della versione Pro. Vivo ha dimostrato in questi mesi di puntare in modo deciso sul suo sub-brand, senza rinunciare al lancio di ottimi device (di recente è arrivato il Nex 3s G) caratterizzati da un buonissimo rapporto qualità-prezzo.