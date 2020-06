Xiaomi Mi CC10 avrà una fotocamera da 108 MP e zoom 120x?

Arriva dai russi di Xiaomishka un’interessantissima indiscrezione che riguarda il futuro Xiaomi Mi CC10, in rampa di lancio (probabilmente sarà presentato già durante il mese di luglio, ad un anno di distanza dal predecessore) e con un comparto fotografico che si preannuncia al top.

Il primo dettaglio che emerge è relativo alla presenza di un sensore fotografico principale da 108 MP. Si tratterebbe di un inedito HM2 di Samsung, diverso quindi dall’HMX presente su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro e dal Bright HM1 montato invece dal Galaxy S20 Ultra. Il presunto Xiaomi Mi CC10 sarebbe stato individuato col nome in codice CAS e, udite udite, potrebbe vantare addirittura uno zoom da 120x. Il risultato sarebbe possibile grazie ad un’ottimizzazione software che agirebbe su una lente periscopica con zoom ottico a 12x. I risultati, comunque, si preannunciano eccezionali.

Non sono gli unici rumors relativi a Xiaomi Mi CC10: il nuovo smartphone potrebbe montare un nuovo SoC firmato Qualcomm, probabilmente lo Snapdragon 775G, ancora non ufficializzato dall’azienda californiana. Nessun dubbio sul supporto alla connettività 5G, mentre la fonte in questione fa riferimento anche alla presenza del chip NFC.

Non ci sono (almeno per il momento) ulteriori dettagli sulla scheda tecnica di Xiaomi Mi CC10, ma quanto emerso già basta per catturare l’attenzione degli appassionati…