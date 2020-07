OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano: addio alla “fotocamera a raggi X”

Tempo di aggiornamenti per OnePlus 8 e 8 Pro: l’attuale top di gamma ha cominciato a ricevere in queste ore un nuovo update che porta la versione stabile della OxygenOS alla 10.5.10 (comune ad entrambi i device).

C’era grande attesa per questo rilascio soprattutto per un motivo: in molti volevano capire se OnePlus avrebbe dato seguito alla decisione presa con la release indiana, dove la funzionalità del “miracoloso” filtro che permetteva di vedere attraverso alcuni oggetti veniva modificata. Così è stato.

Anche sugli OnePlus 8 e 8 Pro in circolazione in Europa non sarà più possibile utilizzare quella che, impropriamente, era stata ribattezzata come “fotocamera a raggi X”. In realtà il filtro Photocrom resta a disposizione degli utenti ma sarà legato all’uso del sensore grandangolare. Insomma, sarà utilizzato in modo diverso.

E’ sicuramente questo il dettaglio che più cattura l’attenzione in un changelog ufficiale comunque ricco: vengono risolti alcuni problemi relativi a temperature alte, ricarica, e visione di contenuti in HD su Netflix e Amazon Prime Video, così come viene ottimizzata la latenza durante le sessioni di gaming. Vengono poi segnalate le patch di sicurezza Android aggiornate allo scorso mese di giugno.

Il nuovo aggiornamento per OnePlus 8 e 8 Pro è già in fase di roll out, via OTA, anche per gli utenti italiani.