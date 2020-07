OnePlus Nord sarà presentato il 21 luglio

Un nuovo tassello nel puzzle di OnePlus Nord: il nuovo smartphone dell’azienda cinese che inaugurerà una linea nuova di zecca e che ricorderà molto le origini del brand per il prezzo particolarmente conveniente, dovrebbe essere presentato il prossimo 21 luglio, martedì.

Vale la pena ricordare che lo smartphone è già stato oggetto di alcune anticipazioni “ufficiali”, con indizi rilasciati qua e là dallo stesso produttore. Non solo: il primo blocco dei pre-ordini si è già chiuso, con altri due appuntamenti fissati per l’8 e il 15 luglio (per pre-ordinarlo saranno necessari 20 euro).

La data del 21 luglio non è ancora ufficiale ma è stata rivelata da un leak di Ishan Agarwal: è comunque in piena sintonia con quanto si ipotizzava nei giorni scorsi, con un arrivo “effettivo” sul mercato previsto a fine mese. Oltre alla data di lancio, oggi è spuntata anche l’immagine della confezione di vendita di OnePlus Nord. Stavolta la foto è ufficiale (è stata postata sull’account Instagram dell’azienda) e evidenzia una volta di più come il device sia il capostipite di un vero e proprio “sub-brand” con tanto di colore (blu) differente dal rosso che ha da sempre contrassegnato OnePlus.

OnePlus Nord, lo ricordiamo, arriverà con a bordo uno Snapdragon 765G e il prezzo non supererà i 500 euro.