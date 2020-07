Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71, nuove funzionalità per la fotocamera

Da qualche mese Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71 hanno ricevuto il tanto sospirato aggiornamento alla One UI 2.1. Si è trattato in realtà di un update “monco”, considerato che diverse nuove funzionalità (la maggior parte delle quali relative al comparto fotografico) erano state riservate ai recenti Galaxy S20 e, in seguito, ai top di gamma 2019. Il colosso coreano ha però deciso ora di allineare anche i medio gamma più in vista, andando di fatto a completare l’aggiornamento.

Parlavamo della fotocamera: sia Samsung Galaxy A51 che Galaxy A71 possono ora contare sulla modalità di scatto Single Take: in questo modo, appoggiandosi alle feature Smart Crop, Video ecc, sarà possibile cogliere lo scatto perfetto all’interno di una registrazione video di massimo 10 secondi. Si arricchisce il ventaglio di opzioni anche per la Modalità Pro, così come viene aggiunta l’utilissima modalità Night Hyperlapse che, come facilmente intuibile, migliorerà nettamente la qualità degli scatti in notturna.

Vale la pena ricordare che Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71 potevano già contare su altre funzionalità della One UI 2.1, come ad esempio Quick Share e Music Share, volte a semplificare di molto la condivisione di documenti o musica tra device con marchio Galaxy.

