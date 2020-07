Snapdragon 865 Plus è ufficiale, esordirà già nel corso di questo trimestre

Esattamente come accaduto lo scorso anno con l’855 e confermando le previsioni di inizio 2020, Qualcomm ha ufficializzato lo Snapdragon 865 Plus. Si tratta della versione migliorata del SoC destinato a tanti top di gamma Android, lanciato nel dicembre scorso.

Come facilmente intuibili, i miglioramenti sono minimi e riguardano soltanto le prestazioni “pure”. Nel comunicato ufficiale, l’azienda californiana mette in evidenza un aumento della frequenza di clock di uno degli otto core della CPU, il Prime Kryo 585, capace di arrivare ora a 3.1 GHz per un aumento pari al 10% in quanto a velocità. Stesso miglioramento segnalato anche per il rendering della scheda grafica, la Adreno 650.

Non cambiano le specifiche del modem, lo Snapdragon X55 5G Modem-RF System, capace di supportare il 5G sia in SA che in NSA e coadiuvato dal chip FastConnect 6900 che porta la velocità massima di download del Wi-Fi a 3,6 Gbps.

Detto delle funzionalità rivolte anche all’ambito gaming (latenza ridotta, gameplay fino a 144 frame per secondo in HDR, velocità di caricamento migliorata), va sottolineato che lo Snapdragon 865 Plus potrebbe esordire già nel corso di questo secondo trimestre del 2020. Tra gli indiziati principali c’è il nuovo Asus ROG Phone 3 che, però, come vedremo in un altro approfondimento corre il rischio di essere bruciato sul tempo da uno smartphone firmato Lenovo.