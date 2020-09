Qualcomm ha appena annunciato un nuovo processore che non ha 5G

Qualcomm ha annunciato il suo nuovo chipset, lo Snapdragon 732G.

Questo chipset ha lo scopo di fornire una migliore esperienza per gli smartphone da gioco di alto livello. Ed è il successore dello Snapdragon 730G.

Secondo Qualcomm, lo Snapdragon 732G è stato progettato per offrire “un gameplay coinvolgente supportato da un’intelligenza artificiale più intelligente e veloce e da prestazioni accelerate, tra cui una GPU e una CPU aggiornate rispetto alla generazione precedente”.

Inoltre, POCO sarà il primo marchio a utilizzare lo Snapdragon 732G a livello globale.

Qualcomm ha dotato lo Snapdragon 732G di otto core, questi sono tutti core CPU Kryo 470. Che hanno un clock fino a 2,3 GHz. È più veloce dei core presenti in molti laptop. È costruito su un processo a 8 nm, rendendolo un chipset abbastanza piccolo e anche efficiente dalla batteria.

La GPU Adreno 618 potenzia la grafica. Lo Snapdragon 732G ha anche alcune funzionalità di gioco Snapdragon Elite, tra cui Qualcomm® Game Jank Reducer, Vulkan® 1.1 Graphics Driver, True HDR ed estensioni anti-cheat. Per un’esperienza di gioco davvero fantastica.

Sorprendentemente, lo Snapdragon 732G non ha 5G. Ha solo 4G LTE. Questo grazie al modem Snapdragon X15 LTE che è incluso qui. E dove la maggior parte delle persone ha ancora LTE e non ha accesso al 5G, questa è la mossa migliore per Qualcomm. Per non parlare del fatto che sarà più economico per i produttori di smartphone metterlo nei loro telefoni, a differenza dello Snapdragon 765G, 865 e 865+.

Può supportare solo la risoluzione QHD + sul telefono ma può supportare una risoluzione fino a 4K su un display esterno.

POCO dovrebbe lanciare un nuovo telefono la prossima settimana, che potrebbe benissimo essere alimentato dallo Snapdragon 732G. Quindi potrebbero passare solo poche settimane prima di vedere la vera potenza di questo nuovo chipset di Qualcomm.