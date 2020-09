Apple presenta la quinta beta pubblica di watchOS 7

Apple ha lanciato oggi la quinta beta pubblica di watchOS 7 per i beta tester pubblici, una settimana dopo aver lanciato la quarta beta pubblica e solo pochi giorni dopo aver inviato una nuova beta agli sviluppatori.

L’aggiornamento di ‌watchOS 7‌ può essere scaricato dal sito Web della beta pubblica di Apple. ‌

‌WatchOS 7‌ è un aggiornamento importante che introduce una nuova funzione di rilevamento del sonno per l’Apple Watch, progettata per misurare la durata del sonno mentre indossi l’Apple Watch mentre dormi.

Viene fornito con una funzione Wind Down che ti aiuta a stabilire una routine del sonno per addormentarti più facilmente, oltre a una modalità Sleep che attiva Non disturbare e oscura il display dell’Apple Watch.

L’Apple Watch può anche svegliarti con vibrazioni tattili, fornendo un bollettino meteorologico al mattino e informazioni sulla durata della batteria in modo che tu possa iniziare la giornata.

Insieme a queste funzionalità di monitoraggio del sonno, l’Apple Watch dispone del rilevamento automatico del lavaggio delle mani che ascolta il suono dell’acqua corrente e dei movimenti del lavaggio delle mani e quindi avvia un timer di 20 secondi in modo da poter essere sicuro di lavarsi le mani per la quantità di tempo appropriata .

Una nuova funzionalità di condivisione dei volti dell’orologio ti consente di condividere i quadranti dell’orologio con altri e installare nuovi quadranti da App Store, Messaggi, Mail, siti Web e altro.

C’è un nuovo quadrante Chronograph Pro con tachimetro, aggiornamenti alle complicazioni e nuove opzioni di allenamento nell’app Fitness appena rinominata, che in precedenza era l’app Attività.

L’app Mappe ora supporta le indicazioni stradali per i ciclisti, Siri fornisce traduzioni vocali e su Apple Watch è disponibile un’app Scorciatoie.

‌WatchOS 7‌ è limitato ai modelli Apple Watch Series 3, Series 4 e Series 5 e non è compatibile con Apple Watch Series 1 e Series 2.