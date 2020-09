Apple watch non avranno l’alimentatore, ma iPad Air includerà un caricabatterie USB-C da 20 W

Apple ha annunciato il nuovo Apple Watch Series 6 e l’Apple Watch SE e, nel tentativo di ridurre gli imballaggi, Apple prevede di spedire per la prima volta alcuni dei nuovi modelli di Apple Watch senza alimentatori.

I nuovi Apple Watch continuano a essere forniti con un cavo di ricarica magnetico da 1 m, ma l‘alimentatore da 5 W che veniva fornito con un orologio non è incluso nella confezione per i modelli Apple Watch SE e Apple Watch Series 6 in alluminio e acciaio inossidabile. Tuttavia, i modelli di fascia alta in titanio e Hermès continuano a includere un alimentatore.

Le voci hanno suggerito che Apple prevede di eliminare anche l’alimentatore dai modelli di iPhone per risparmiare denaro a causa della spesa del 5G e la rimozione dell’alimentatore dalla confezione dell’Apple Watch sembra confermare questi piani.

Tuttavia, il nuovo iPad Air continuerà a essere fornito con un alimentatore. Include un nuovo alimentatore USB-C da 20 W che funziona con la nuova porta USB-C che sostituisce la porta Lightning.

L’iPad di ottava generazione viene fornito con lo stesso alimentatore da 20 W insieme a un cavo da USB-C a Lightning per la ricarica.

I nuovi modelli di Apple Watch e l’iPad‌ di ottava generazione possono essere acquistati da Apple a partire da oggi, mentre l’‌iPad‌ Air sarà disponibile a ottobre.

Aggiornamento: questo articolo è stato aggiornato per notare che i modelli Apple Watch Series 6 in titanio e Hermès continuano a includere un alimentatore nella confezione.