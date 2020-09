Apple Watch promuove tre nuovi studi sulla salute incentrati su asma, insufficienza cardiaca e rilevamento precoce di COVID-19

Durante il suo evento “Time Flies”, Apple ha annunciato che sta lanciando tre nuovi studi di ricerca sulla salute per apprendere come le metriche sulla salute dell’Apple Watch possono aiutare a gestire le condizioni che colpiscono cuore e polmoni.

In primo luogo, per studiare come gestire e controllare meglio l’asma utilizzando i segnali fisiologici dell’Apple Watch, Apple ha affermato che sta collaborando con esperti polmonari dell’Università della California, Irvine e con l’assicurazione sanitaria Anthem.

In secondo luogo, Apple ha affermato che sta collaborando con la University Health Network e l’Università di Toronto in Canada per saperne di più su come le metriche di Apple Watch, incluso l’ossigeno nel sangue, possono essere utilizzate per gestire l’insufficienza cardiaca.

In terzo luogo, Apple sta collaborando con gli investigatori del Seattle Flu Study e della facoltà della School of Medicine dell’Università di Washington per esplorare come i cambiamenti nell’ossigeno nel sangue e nella frequenza cardiaca possano essere segnali precoci dell’inizio dell’influenza e del COVID-19.

Inoltre, Apple e il governo di Singapore hanno annunciato oggi una partnership sull’iniziativa sanitaria LumiHealth, che incoraggerà cambiamenti nello stile di vita sano attraverso la tecnologia. Lanciata a fine ottobre, l’app LumiHealth presenterà sfide progettate per aiutare gli utenti a dormire meglio, muoversi di più, mangiare bene e vivere in modo più consapevole.