Company of Heroes arriva sui dispositivi Android e iOS

Company of Heroes è pronto ad attaccare il segmento dei giochi per smartphone. Feral Interactive sta portando il gioco per PC campione d’incassi su dispositivi Android e iOS con forse la notizia più entusiasmante che sarà disponibile sul Play Store a pagamento ma senza costi nascosti all’interno.

Company of Heroes è ora disponibile per il download dal Play Store con un pagamento una tantum di €13,99. Il gioco di strategia in tempo reale è stato un successo su PC e ora puoi giocarci su smartphone e tablet.

Scaricalo qui: Company of Heroes (link Play Store)

Company of Heroes è ambientato nella seconda guerra mondiale, incentrato su due compagnie di fanteria americana come tentativo di liberare l’Europa dagli eserciti di Hitler. Il gioco inizia il D-Day con le truppe che prendono d’assalto la spiaggia in Normandia, che dovrebbe essere un’entusiasmante entrata nella campagna strategica del gioco.

Avrai bisogno di un telefono con Android 9 Pie con almeno 5,2 GB di spazio di archiviazione per giocare a Company of Heroes, con i seguenti smartphone ufficialmente supportati:

Google Pixel 2 o superiore

Samsung Galaxy S8 o superiore

Samsung Galaxy Note8 o superiore

OnePlus 5T / 6T / 7/8

Sony Xperia 1 / XZ2 Compact

HTC U12 +

LG V30 +

Motorola Moto Z2 Force

Nokia 8

Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T

Xiaomi Pocophone F1Xiaomi Redmi Note 8 Pro