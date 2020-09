Hai comprato un nuovo Galaxy Note 20? Richiedi le tue cuffie USB-C gratuite da Samsung in USA

Se hai acquistato e già ricevuto la consegna di un nuovo Galaxy Note 20, potresti cercare nella confezione qualcosa che non c’è: un paio di cuffie USB-C ufficiali. Samsung sembra aver omesso accidentalmente le cuffie con ordini negli Stati Uniti, ma la buona notizia è che il gigante dell’elettronica ti invierà un paio di cuffie USB-C, ma solo se glielo chiedi.

Non preoccuparti, richiedere il tuo paio di cuffie gratuite non richiederà molto sforzo. Tutto quello che devi fare è andare sul sito Web Samsung Care e digitare il tuo numero di cellulare. Premi Invio e Samsung ti invierà un link in cui dovrai fornire il numero IMEI dei tuoi telefoni Galaxy Note 20. Dopo averlo fatto, Samsung chiederà il tuo indirizzo di spedizione e quindi è solo un caso di aspettare che ti spediscano le cuffie USB-C.

Sarebbero dovuti entrare nella scatola dall’inizio come nel resto del mondo? Indubbiamente, ma almeno Samsung ha fornito una strada per rimediare all’omissione.