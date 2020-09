Gli eleganti smartwatch Zepp E Circle e Square offrono una durata della batteria di 7 giorni e si concentrano sul monitoraggio della salute

Dopo il recente rebranding da Amazfit a Zepp, il produttore di smartwatch di proprietà di Huami ha annunciato un nuovo indossabile per il fitness disponibile in due design: Circle e Square. Zepp E Circle e Square offrono praticamente lo stesso hardware, oltre alle dimensioni del display, con una durata della batteria di 7 giorni, monitoraggio del sonno, monitoraggio della frequenza cardiaca e monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue (con un sensore SpO2), con prezzi a partire da $ 249 / £ 209.

Sebbene entrambi gli orologi siano essenzialmente gli stessi, esteticamente sono piuttosto diversi, l’orologio Circle vanta un display AMOLED circolare da 1,28 pollici con risoluzione 416 x 416 mentre l’orologio Square offre un display AMOLED da 1,65 pollici più grande con risoluzione 348 x 442. Entrambi offrono una struttura in acciaio inossidabile con opzioni di colore come Onyx Black, Polar Night Black e Moon Grey, con l’orologio Circle disponibile anche in Ice Blue e Champagne Gold Special Edition. Zepp E Square ottiene la sua Metallic Black Special Edition, insieme alle esclusive band Deep Sea Blue e Pebble Grey.

La serie di orologi Zepp E funziona sulla piattaforma del sistema operativo smartwatch proprietaria di Zepp che presenta cinque quadranti tra cui scegliere, sebbene siano disponibili più opzioni per il download tramite l’app Zepp. Dotato di una batteria da 188 mAh, Zepp afferma che gli orologi forniranno fino a 7 giorni di utilizzo tipico mentre la modalità orologio di base offre fino a 15 giorni di utilizzo, con una carica completa dello 0-100% che richiede due ore tramite il connettore Pogo da 2 pollici sulla base di ricarica.

Entrambi gli orologi offrono lo stesso set di abilità che include un sensore di frequenza cardiaca integrato che verrà aggiornato tramite un futuro software OTA per monitorare anche i livelli di stress. La qualità del sonno viene monitorata, con gli orologi in grado di rilevare le diverse fasi del sonno come sonno leggero o profondo, REM r quando sei sveglio.

Gli orologi dispongono di 11 modalità sportive che consistono in camminata, corsa (indoor e outdoor), ciclismo, arrampicata e altro ancora. Essendo resistenti all’acqua fino a 5 ATM, gli orologi Zepp E offrono anche la modalità nuoto. Una cosa che gli orologi Zepp E non hanno, sorprendentemente, è un GPS integrato.

Gli smartwatch Zepp E Circle e Square costano entrambi lo stesso e sono già disponibili per l’ordine nel Regno Unito a partire da £ 209, con i preordini che saranno presto disponibili negli Stati Uniti con prezzi a partire da $ 249.