Huawei potrebbe lanciare smartphone con HarmonyOS nel 2021 nel tentativo di superare il divieto degli Stati Uniti

Era solo marzo 2019 quando Huawei ha lanciato il suo P30 Pro e diventò il più grande produttore di smartphone al mondo negli anni a venire. Gli Stati Uniti hanno emanato il divieto per Huawei di sfruttare Google Play Store, app e servizi sui suoi telefoni in arrivo (non per i modelli vecchi) e cominciò un lento declino.

Dopo il ban con Google ci si mette anche TSMC impedendo futuri ordini di chipset Kirin, era chiaro che Huawei doveva fare qualcosa in fretta. Passando rapidamente all’annuncio di oggi alla conferenza per gli sviluppatori Huawei ha rivelato che potrebbe iniziare a produrre smartphone con il suo nuovo sistema operativo Harmony.

Realizzare smartphone con un proprio sistema operativo è una mossa che non ha mai portato niente di buono (blackberry, Samsung, ecc.). Dopotutto, Android è il sistema operativo mobile più popolare al mondo e questo significa che Huawei competerà sia con Google sia contro tutti gli altri produttori di smartphone.

Una versione beta dell’SDK HarmonyOS 2.0 sarà resa disponibile agli sviluppatori e, sebbene al momento possa supportare solo smartwatch, unità principali per auto e televisori, una versione che supporterà gli smartphone è prevista per il rilascio nel mese di dicembre 2020.

Huawei sta anche attivando il suo progetto OpenHarmony, la sua versione di AOSP (Android Open Source Project), che consente agli sviluppatori di aggiungere codice e funzionalità al sistema operativo di cui tutti possono beneficiare. Sebbene siano attualmente supportati solo i dispositivi che eseguono 128 MB di RAM o meno, questo limite verrà portato a 4 GB nell’aprile 2021 e rimosso completamente pochi mesi dopo, in ottobre.