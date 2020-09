Intel annuncia i chip Tiger Lake di 11a generazione mentre Apple pianifica la transizione al silicio basato su ARM

Intel ha annunciato oggi il lancio dei suoi nuovi chip Tiger Lake di undicesima generazione progettati per l’uso nei laptop. I nuovi chip includevano grafica Xe integrata, Thunderbolt 4, USB 4, PCIe Gen 4 e supporto WiFi 6.

Intel chiama i chip Tiger Lake, che sono costruiti su un processo a 10 nanometri, il miglior processore al mondo per laptop sottili e leggeri. I chip Tiger Lake offrono prestazioni significative ed efficienza rispetto ai chip Ice Lake della generazione precedente.

I nuovi chip offrono prestazioni della CPU migliori del 20% rispetto ai chip Ice Lake, secondo Intel. La grafica Iris Xe integrata è migliore del 90% di tutte le GPU per notebook discrete vendute lo scorso anno e offre prestazioni grafiche fino al doppio insieme a prestazioni di intelligenza artificiale 5 volte migliori.

Sono disponibili nove nuovi SKU su Core i3, Core i5 e Core i7 con velocità di clock fino a 4,8 GHz.

Intel afferma che le nuove CPU Tiger Lake saranno presenti in più di 50 laptop in arrivo questo autunno e ha nominato un numero di partner come Acer, Dell, HP, Lenovo e Samsung, ma Apple non era tra questi. Poiché i chip Tiger Lake sono per laptop a bassa potenza e max 28W, è improbabile che Apple li utilizzi mai.

Apple sta passando ai chip Apple Silicon basati su ARM a partire da quest’anno e le voci hanno indicato che il MacBook Pro da 13 pollici e il MacBook Air saranno alcune delle prime macchine a ottenere chip Apple Silicon.

Se la prossima generazione di “MacBook Air” adotta “Apple Silicon”, non sarà necessario che Apple adotti i chip Tiger Lake.