iPhone 11 Pro tra le offerte Amazon di oggi: è il prezzo più basso di sempre!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo iPhone 11 Pro proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta dell’ultimo top di gamma di Apple, e in queste ore è possibile acquistarlo alla cifra di 899,99 euro.

Le caratteristiche tecniche principali del melafonino in questione prevedono un display oled da 5,8″ di grande qualità, il processore Apple A13 Bionic che garantisce prestazioni di alto livello e la batteria da 3190 mAh perfetta per arrivare a fine giornata di utilizzo intenso senza alcun affanno. Ottimo anche il comparto fotografico, che può contare su tre sensori da 12 Megapixel, ma anche e soprattutto del 16:9 e della modalità notturna.

Dunque, le foto vengono davvero bene, anche al buio. E inoltre a livello di video risulta difficile trovare attualmente sul mercato uno smartphone migliore (c’è anche la possibilità di passare da una lente all’altra). Lato software ecco iOS 13, una vera sicurezza.

La versione proposta da Amazon è quella base da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, disponibile in quattro colorazioni (argento, oro, grigio e verde notte).

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

