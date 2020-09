iPhone 11 Pro in offerta su Amazon: che occasione!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo iPhone 11 Pro proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta dell’ultimo top di gamma di Apple, e in queste ore è possibile acquistarlo alla cifra di 917 euro.

Il device in questione è proposto nella versione da 64 GB di memoria interna e nella colorazione argento. Si tratta dell’ultimo melafonino uscito in casa Apple, e tra le sue caratteristiche principali abbiamo innanzitutto lo splendido display Super Retina XDR OLED da 5,8″.

Ottima anche la tripla lente da 12 Megapixel con supporto alla modalità notte e a quella ritratto, la lente frontale è da 12 Megapixel. Come sempre, notevolissimi i video in 4K fino a 60 fps. Le prestazioni sono di altissimo livello: merito del chip A13 Bionic con il Neural Engine di terza generazione.

Il prezzo a cui è proposto in queste ore, come dicevamo, è di 917 euro: un risparmio davvero eccezionale, considerando che il prezzo di listino di Apple è pari a 1189 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare iPhone 11 Pro al prezzo scontato di 917 euro.