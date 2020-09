L’apprendimento online in Italia: ecco dove si può fare meglio

Nelle prossime settimane assisteremo alla riapertura delle scuole dopo l’esperienza della didattica a distanza che abbiamo vissuto durante l’emergenza Covid. Questa è stata senza dubbio quantomeno un’esperienza ardua per studenti e docenti per diversi motivi.

Per esempio ben il 27.5% degli studenti non erano dotati di un computer a casa con una connessione internet stabile (l’Italia ha una velocità media della rete internet di 60 Mbit al secondo, la metà di Francia e Spagna).

Queste carenze possono essere ricondotte anche al fatto che la spesa pubblica in contrazione ci ha portato al terzultimo posto in Europa per spesa destinata ad ogni singolo studente per un complessivo 24.3% del PIL pro capite.

Per avere un’idea più precisa della situazione corrente dell’e-learning, citeremo lo studio di Preply, la piattaforma di apprendimento online di lingue straniere.

Lo studio di Preply sull’insegnamento digitale

Nelle settimane scorse Preply ha rilasciato i risultati del suo studio che ha esaminato le condizioni base per l’apprendimento digitale in 30 paesi.

Diversi i fattori considerati: le infrastrutture digitali, la vastità dell’offerta formativa online, la retribuzione media dei tutor e la consistenza del mercato in generale.

“Siamo convinti che l’e-learning abbia un grande potenziale per migliorare le opportunità educative a livello globale,” ha detto Kirill Bigai, CEO di Preply. “La pandemia da Coronavirus ha fatto emergere come le opportunità di insegnamento a livello digitale siano ancora mal distribuite. Ma ci sono discrete opportunità per cominciare a investire nelle infrastrutture digitali necessarie per la conversione verso l’apprendimento online. Questo è lo scopo dello studio: scoprire in che misura gli studenti hanno accesso a quegli strumenti e quelle risorse digitali adeguate allo scopo.”

Il risultato finale non è dei migliori: il nostro paese arriva solo al 22° posto su 30. Il divario maggiore si è creato nella già citata velocità media di internet ma anche sulla limitata offerta formativa disponibile online: 218 sono i corsi disponibili in Italia contro i 260 in Spagna.

Tuttavia, i nostri tutor ricevono una retribuzione media più in linea con gli standard europei con 17 euro all’ora contro gli 11 spagnoli e i 29 danesi. Cifra in linea anche con paesi come Olanda e Svezia. Se siete curiosi di scoprirne di più, cliccando qua troverete tutti i dati e fonti.

Posizione Nazione Accesso al computer Internet a banda larga Tutoring – retribuzione oraria Punteggio 1 Norvegia 94.9% 127.2 Mbit/s 22.52 € 100.0 2 Danimarca 93.1% 141.7 Mbit/s 29.39 € 994 3 Svizzera 90.3% 155.9 Mbit/s 29.13 € 95.4 4 Lussemburgo 95.4% 114.3 Mbit/s 25.00 € 94.4 5 Olanda 97.6% 112.8 Mbit/s 18.00 € 84.8 6 Svezia 92.8% 141.7 Mbit/s 16.89 € 79.0 7 Austria 85.4% 56.5 Mbit/s 20.00 € 75.8 8 Nuova Zelanda 80.0% 114.8 Mbit/s 16.77 € 73.8 9 Finlandia 93.5% 91.9 Mbit/s 19.00 € 71.0 10 Australia 82.4% 45.9 Mbit/s 18.23 € 67.7 … 22 Italia 72.5% 60.0 Mbit/s 17.00 € 41.0

