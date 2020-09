Nuovo Leaker suggerisce che Apple Watch Series 6 arriverà in un nuovo colore, dispositivi disponibili dal 15 settembre

Il noto leaker noto come “L0vetodream” ha condiviso oggi una serie di informazioni sull’imminente Apple Watch Series 6, sulle funzionalità di ricarica e sulle date di rilascio del prodotto.

In una serie di tweet presi in giro oggi, il leaker ha spiegato che l’Apple Watch Series 6 sarebbe arrivato in un nuovo colore non specificato.

L’iPhone 12 è stato ripetutamente detto che arriverà in un nuovo colore blu. In quella che potrebbe essere una semplice coincidenza, Apple utilizza anche una combinazione di blu per il suo evento del martedì. Sebbene il leaker non dica quale nuovo colore arriverà all’Apple Watch, sembra probabile che sarà blu per abbinarsi ai nuovi modelli di iPhone 12.

Le altre informazioni del leaker erano molto più ambigue, affermando che un prodotto Apple non specificato avrà funzionalità di ricarica rapida.

Un ulteriore tweet ha suggerito che i nuovi dispositivi Apple saranno disponibili da martedì 15 settembre; lo stesso giorno dell’evento Apple. Ancora una volta, questo potrebbe riferirsi all’Apple Watch Series 6 o forse ad altri dispositivi che potrebbero essere svelati durante l’evento, come l’iPad Air 4.

Mentre Apple lascia spesso un divario tra l’annuncio iniziale, il preordine e il rilascio, occasionalmente rende i prodotti disponibili per l’acquisto il giorno dell’annuncio. Qualunque siano i dispositivi esatti a cui si riferisce il tweet, il leaker afferma che saranno disponibili per l’ordine martedì.

Il leaker ha anche affermato che un nuovo dispositivo arriverà per $ 569 a $ 599. Questa fascia di prezzo approssimativa probabilmente corrisponde al prossimo ‌iPad‌ Air 4, che dovrebbe essere annunciato anche la prossima settimana.

L’evento autunnale di Apple si terrà martedì e probabilmente vedrà una serie di nuovi prodotti rivelati, come l’Apple Watch Series 6, l’iPad Air 4 e forse altri.