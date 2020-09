LG Velvet 5G in offerta su Amazon a 470 euro

Stai cercando uno smartphone di medio-alto livello a prezzo scontato? Tra le offerte Amazon presenti all’interno dell’e-commerce oggi segnaliamo in particolare l’ultimo LG Velvet 5G.

Si tratta di un device davvero notevole, basato su un processore Snapdragon 765G abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibili tramite microSD. Molto particolare anche la possibilità di sfruttare un secondo display grazie alla presenza della cover Dual Screen, che non è compresa nella confezione d’acquisto.

A livello di display, monta un’unità P-OLED Full HD da 6.8″ leggermente curvato ai bordi. Per quanto riguarda invece la batteria, ne utilizza una da 4300 mAh in grado di garantire una più che discreta autonomia. Infatti si arriva a fine giornata di utilizzo intenso con un buon 15-20% di carica residua.

Capitolo comparto fotografico: le fotocamere posteriori sono tre, la principale da 48 Megapixel f/1.8, la grandangolare da 8 Megapixel e la depth da 5 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Come vengono le foto? Bene, così come anche i video. C’è ovviamente il 5G e il software è basato su Android 10.

La promo presente in queste ore su Amazon è la più conveniente che si possa trovare sul web con riferimento a questo smartphone, venduto ora al prezzo di 470 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare LG Velvet 5G al prezzo scontato di 470 euro.