Motorola Moto E7 Plus, uno smartphone entry-level con un’enorme batteria da 5000 mAh e una ricarica da 10 W.

Il Motorola Moto E7 Plus è stato descritto come uno smartphone entry-level che beneficia di un’enorme batteria da 5000 mAh. L’E7 Plus segue una lunga serie di modelli Motorola mettendo la durata della batteria in cima alle priorità.

Sotto altri aspetti, il Moto E7 Plus beneficia di una specifica ragionevolmente tipica per uno smartphone entry level, tra cui un pannello frontale HD +, 1600 × 720 pixel, formato 20: 9 che misura 6,5 ​​pollici di diagonale. Motorola chiama questo display IPS “Max Vision” ed è un pannello IPS anziché OLED. Sebbene questo display sarà meno nitido rispetto ai modelli più costosi, con relativamente pochi pixel da alimentare, dovrebbe aiutare la durata della batteria.

Un altro componente che potenzialmente aiuta la durata della batteria è il System-on-Chip utilizzato nel Moto E7 Plus: Motorola ha basato il telefono sul SoC Qualcomm Snapdragon 460, un chip octa-core con clock fino a 1,8 GHz. Questo SoC è supportato da 4 GB di RAM.

Sono disponibili 64 GB di spazio di archiviazione, che potrebbero essere supportati da una scheda microSD. Il telefono è anche compatibile con la doppia SIM, ma non sappiamo se uno degli slot SIM prende il posto della scheda microSD.

La disposizione della fotocamera sembra impressionante sulla carta: c’è una fotocamera frontale da 8 MP per selfie e videochiamate e una fotocamera posteriore principale da 48 MP più un obiettivo con rilevamento della profondità da 2 MP. La fotocamera posteriore ha un’ampia apertura f / 1.7, che dovrebbe aiutare la fotocamera a scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione.

Infine, la batteria da 5000 mAh viene purtroppo ricaricata tramite una porta microUSB ed è nota per avere una capacità di carica massima di soli 10 W. È probabile che il Moto E7 Plus sia uno di quei telefoni che lasci ricaricare durante la notte, anche se gli utenti potrebbero vedere diversi giorni di utilizzo da una carica.

Si stima che il nuovo smartphone entry level di Motorola arriverà molto presto con un prezzo di circa 150 euro, con Android 10. Non sappiamo se Motorola aggiornerà il software con Android 11 appena lanciato.