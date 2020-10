Offerte Amazon di oggi: ecco LG Gram 15Z90N scontatissimo!

Tra le offerte Amazon più interessanti di oggi segnaliamo la presenza di un notebook scontato veramente di ottimo livello. Stiamo parlando di LG Gram 15Z90N, un dispositivo da 15″ molto recente (è uscito lo scorso febbraio).

Le sue caratteristiche tecniche lo rendono davvero appetibile, specie al prezzo con cui viene venduto in queste ore. Si tratta di un notebook di alto livello molto leggero, (appena 1,12 kg) costruito con lega di magnesio e NanoCarbon e animato da un potente processore Intel Core i7-1065G7 di decima generazione.

La frequenza base di questo chip è di 1,30GHz, ma è in grado di spingersi sino a 3,90GHz in modalità Boost. Al processore vengono abbinati 8 GB di RAM e una memoria interna di 512 GB.

Come dicevamo, il display è un IPS da 15,6″ a risoluzione FullHD. A livello di batteria, ne abbiamo una da 80WH, per un’autonomia fino a 18,5 ore. Niente male anche da questo punto di vista!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare iPhone 11 Pro al prezzo scontato di 899,99 euro.