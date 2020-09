Offerte Amazon di oggi: ecco Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Tra le offerte Amazon di oggi domenica 20 settembre segnaliamo in particolare la promozione riguardante Redmi Note 8 Pro, device medio di gamma uscito lo scorso anno dalle produzioni Xiaomi.

Se sei alla ricerca di uno smartphone dal rapporto qualità-prezzo davvero notevole, questo dispositivo potrebbe faare davvero al caso tuo. Tra le sue caratteristiche principali abbiamo il display IPS da 6.53″ con risoluzione in Full HD+, il processore MediaTek Helio G90T che fa girare il tutto in maniera egregia e 6 GB di RAM + 64 GB di storage interno.

Per quanto concerne il comparto fotografico, sono presenti quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 64 MP, un grandangolare da 8 MP, angolo di visione da 120 gradi (f/2.2), un macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

L’autonomia è molto ampia: merito di una batteria con capacità 4500 mAh con ricarica rapida a 18W. Il sistema operativo Android Pie 9.0 con interfaccia utente MIUI.

Dunque, uno smartphone perfetto per chi non sta cercando un top di gamma e nemmeno un modello basic. E il prezzo è davvero ghiotto: 216 euro anzichè 259,90.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Redmi Note 8 Pro al prezzo scontato di 216 euro.