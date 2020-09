Offerte Amazon PC, ecco Acer Aspire 3 in promo

Oggi è tempo di stuzzicanti offerte Amazon PC presenti all’interno dell’e-commerce, e una di queste riguarda Acer Aspire 3. Si tratta di un notebook con display da 15.6″ FHD LED LCD, processore AMD Athlon Silver 3050U, 8 GB di RAM e ampio storage interno di 256 GB.



Si presenta con un design molto accattivante: la scocca è molto elegante e con un peso inferiore ai 2 kg Acer Aspire 3 è trasportabile ovunque. A livello di batteria, ha un’autonomia di circa 6 ore.

Per quanto riguarda la connettività, abbiamo tre porte USB di tipo A (due porte USB 3.2 Gen 1 e una porta USB 2.0). Inoltre, è possibile collegare un display esterno tramite la porta HDMI.

Molto utile anche la tecnologia Acer BlueLightShield, integrata nel display: filtra la luce nociva e potrai lavorare più a lungo.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Acer Aspire 3 al prezzo scontato di 389 euro.