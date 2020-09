Offerte Amazon, ecco Realme 6 Pro in sconto

Tra le offerte Amazon del giorno segnaliamo un ribassamento importante sul prezzo di Realme 6 Pro, smartphone di medio livello uscito pochi mesi fa.

Si tratta di un device davvero interessante, proposto in questa promozione nella configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Dispone di un display da 6,6″ a risoluzione FHD+ e per quanto riguarda le prestazioni, il dispositivo in questione gira molto bene grazie al processore octa-core Snapdragon 720g.

Per quanto concerne il reparto fotografico, sono montate ben sei fotocamere: 4 fotocamere AI da 64 Megapixel e 2 fotocamere selfie integrate nel display.

Lato autonomia, abbiamo una batteria da 4300 mAh, che garantisce di arrivare a fine giornata di utilizzo di stress con circa metà carica residua.

Veniamo ai dettagli dell’offerta: in questo momento Realme 6 Pro è proposto al prezzo di 280 euro. Un risparmio davvero niente male, considerando che il prezzo di lancio era di 349,90 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Realme 6 Pro al prezzo scontato di 280 euro.