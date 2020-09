Samsung Galaxy A41 a 199 euro in offerta su Amazon

Se sei alla ricerca di offerte Amazon relative a smartphone di fascia medio-bassa, in queste ore Samsung Galaxy A41 è proposto al prezzo di 199 euro. Si tratta del minimo storico in assoluto per quanto riguarda il dispositivo in questione.

L’appetibilità di uno smartphone del genere, a questo prezzo, è davvero notevole: è arrivato in Italia lo scorso maggio al prezzo di 299 euro, ora si può trovare sul noto e-commerce già a 100 euro in meno.

La versione proposta in promozione è quella da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno, con processore Mediatek Helio P65. Possiede inoltre un display Super AMOLED da 6,1″ con notch a goccia, triplo sensore sul retro e una battera da 3500 mAh, che garantisce una buona autonomia in grado di resistere ad una giornata completa di utilizzo intenso.

Come dicevamo, si tratta del miglior prezzo di sempre per quanto riguarda Galaxy A41, un device che in questi mesi ha riscosso parecchio successo.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Samsung Galaxy A41 al prezzo scontato di 199 euro.