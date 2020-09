Samsung Galaxy Note 10 Lite, che offerta su Amazon!

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma, tra le offerte Amazon proposte in queste ore c’è anche Samsung Galaxy Note 10 Lite. Prima di scoprire tutti i dettagli della promozione, andiamo ad analizzare le principali caratteristiche tecniche del dispositivo.

Ed è bene specificare subito un aspetto: il device in questione ha poco da individiare rispetto ai suoi fratelli maggiori. In effetti si tratta semplicemente di una versione più leggera del Note 10, ma le prestazioni sono quasi al suo livello. Merito del processore Exynos 9810, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite micro SD

Possiede un ottimo display AMOLED da 6,7″ con risoluzione FHD+: come al solito, l’azienda sudcoreana dà il meglio per quanto concerne i pannelli. Anche questo schermo è ampio e luminoso, anche al sole, quindi promosso a pieni voti.

Molto bene anche l’autonomia, grazie alla batteria da 4500 mAh, così come il comparto fotografico con il suo triplo sensore. La fotocamera principale è da 12 megapixel f/1.8, poi abbiamo un sensore con lente grandangolare e uno con lente tele.

Come Note 10 e Note 10 Plus, anche Galaxy Note 10 Lite ha la S-Pen, ovvero il pennino in grado di offrire un’esperienza utente davvero notevole.

Venendo al prezzo, in queste ore è proposto su Amazon alla cifra di 440,99 euro. In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Samsung Galaxy Note 10 al prezzo scontato di 440,99 euro.