Samsung Galaxy S20 Plus tra le offerte Amazon di oggi

Stai valutando la possibilità di acquistare uno smartphone di fascia alta e sei alla caccia di sconti? Tra le offerte Amazon di oggi c’è un device che potrebbe fare proprio al caso tuo: ci riferiamo a Samsung Galaxy S20 Plus.

Si tratta di uno dei dispositivi più interessanti presenti attualmente sul mercato, dal momento che può vantare delle caratteristiche tecniche davvero notevoli. A partire dal suo display da 6,7″ con risoluzione WQHD+, molto luminoso e fluido come nella maggior parte dei pannelli dell’azienda sudcoreana.

Dal punto di vista delle prestazioni, Galaxy S20 Plus gira bene: merito del processore Exynos 990, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Buona anche l’autonomia grazie ad una batteria da 4500 mAh, che permette di arrivare a fine giornata di stress con carica residua. A livello fotografico, a bordo sono presenti quattro sensori: quello principale è da 64 Megapixel. Le foto vengono bene, e anche i video (l’8K è davvero di pregevolissima fattura).

Venendo al prezzo, in queste ore Galaxy S20 Plus è proposto al prezzo di 689 euro. Niente male, considerando che al lancio questa versione proposta da Amazon costava quasi 1000 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Samsung Galaxy S20 Plus al prezzo scontato di 689 euro.