Come scaricare da Youtube al telefono Android?

Il download è uno strumento fantastico per ottenere contenuti senza essere connessi a internet. Rappresenta una soluzione per gli utenti che spesso devono affrontare una perdita di connessione e vogliono accedere ai contenuti online, quali video e canzoni. Volete quindi un modo semplice per scaricare i contenuti di Youtube e accedervi offline? Allora dovete conoscere Mp3studio.

L’MP3studio è una straordinaria applicazione per scaricare da Youtube su un telefono Android. L’interfaccia user-friendly di questa applicazione vi salverà da tutti i fastidi di essere coinvolti in procedure complicate. Con questa applicazione, è possibile scaricare qualsiasi video di Youtube in pochi semplici passi.

Per saperne di più su questo semplice processo, ho elencato 6 passi su come utilizzare questa applicazione:-

#Passo – 1: Scaricare Mp3studio

Per beneficiare dei vantaggi di scaricare i video da Youtube, devi prima andare sul loro sito ufficiale. Basta installare l’applicazione cliccando sul pulsante di download. Si tratta di un’applicazione gratuita che ti offer la possibilità di guardare i video di Youtube senza alcun pagamento.

Dopo il download, funzionerà come qualsiasi altra applicazione sul vostro telefono. Non è necessario registrarsi. Con MP3studio non devi scaricare alcun software aggiuntivo.

Inoltre, non è necessario avere particolari abilità tecniche per utilizzare questa app. Quest’applicazione vi fornisce contenuti Youtube illimitati.

#Passo 2: Copiare Url da Youtube

Ora, questo è il momento in cui inizia il download di video da Youtube. Vai su Youtube e copia l’URL o l’indirizzo web di quel video che vuoi scaricare sul tuo telefono Android.

Puoi anche copiare un’intera playlist disponibile su Youtube. Si tratta di una caratteristica unica che ti consente di risparmiare tempo e di scaricare molti video contemporaneamente.

#Passo 3: Incollare in Mp3studio

Una volta copiato l’URL del video desiderato, torna all’applicazione MP3studio e incollarlo nella barra di input. Poiché esiste un’opzione per scaricare più video, è possibile scaricare fino a 99 video sul tuo device.

#Passo 4: Scegliere il formato

La caratteristica aggiuntiva di questa applicazione è che è possibile scegliere il formato nel quale desideri scaricare il file. Formati come mp3 (audio), mp4 (video), avi, flv, flv, mow, wmw, wma sono disponibili per la vostra convenienza.

Basta scegliere il formato e premere il pulsante di conversione prima di scaricare il file.

#Passo 5: Scegliere qualita Hd

Se sei abituato a guardare i video in Alta Definizione (HD), esiste anche l’opzione HD. Questa opzione è disponibile nella sezione Formato.

#Passo 6: Scaricare il file

Ora finalmente, dopo aver regolato tutte le impostazioni desiderate, premi il pulsante di download e scarica i video di Youtube sul tuo telefono Android gratuitamente.

Trattandosi di un’applicazione a rotta di collo, la velocità di download dipenderà dalla dimensione del vostro file. Quindi, i video verranno scaricati in un batter d’occhio.

Conclusioni

Scaricare video da Youtube con MP3studio è una pacchia per chi desidera avere contenuti offline illimitati sul proprio telefono Android.

Questi semplici passi sono il percorso per accedere alla modalità offline e non annoiarsi mai quando internet fa marcia indietro.