Smart TV Samsung da 55″ in super offerta su Amazon

Tra le tante offerte Amazon presenti all’interno dell’e-commerce, oggi segnaliamo una smart tv Samsung veramente interessante proposta ad un prezzo notevolmente ribassato. Ma andiamo con ordine, partendo dalle caratteristiche tecniche principali del televisore.

Si tratta di una smart tv da 55″ con processore crystal 4K, in grado di trasformare tutto ciò che guardi nella ottima definizione 4K. La normale risoluzione FHD viene così oltrepassata: le immagini sono nitide e cristalline, l’effetto super realistico.

Presente inoltre l’HDR, che garantisce dettagli ultradefiniti e sfumature davvero di livello alto. La luminosità è impeccabile: colori e dettagli visivi risaltano anche nelle scene più buie.

Ottima anche la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Bixby, mentre per quanto concerne il digitale terrestre 2.0, ovviamente il dispositivo è già predisposto a riceverlo.

Veniamo al prezzo: in questo momento su Amazon puoi portarti a casa questo modello al prezzo di 419 euro, ovvero 130 euro in meno rispetto al costo di listino.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare smart tv Samsung UE55TU7190UXZT al prezzo scontato di 419 euro.