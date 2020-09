Smart TV Samsung a prezzi imperdibili tra le offerte Amazon di oggi

Le offerte Amazon di oggi vedono protagoniste le smart TV: tante promozioni in corso per le televisioni di ultima generazione, e una in particolare ci ha colpito. Quindi abbiamo deciso di segnalarvela in questo articolo.

Riguarda il modello Samsung UE55TU7190UXZT: si tratta di una smart TV con display Crystal UHD 4K da 55″, e che dispone anche di HDR, tecnologia in grado di porre l’accento su dettagli ultradefiniti e sfumature imperdibili. In sostanza, la qualità delle immagini è di livello assoluto, molto nitide e realistiche. Semplicemente eccezionale.

Ottima anche la presenza della compatibilità con gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Bixby, tramite i quali potrai effettuare tutti i comandi semplicemente con la voce. Notevole anche la presenza dello smart hub e del one remote control, tramite cui potrai accedere a tantissimi contenuti diversi utilizzando un’unica interfaccia.

Per quanto concerne il prezzo, la smart TV in questione è proposta in promo alla cifra di 419 euro. Considerando che il prezzo di listino è 549 euro, il risparmio è davvero interessante.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Samsung UE55TU7190UXZT al prezzo scontato di 419,99 euro.